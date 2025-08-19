Ученые Новгородского университета придумали овощную альтернативу лакмусовой бумаге

«Индикаторы используются для определения реакции среды — кислой, щелочной и нейтральной. Мера кислотности или щелочности вещества — pH. Чем он ниже, тем более кислым является вещество. Вода, например, имеет нейтральный pH — приблизительно 7. Лимонный сок кислый — его pH ниже 7, а мыло щелочное — pH выше 7. В обычных условиях для определения уровня pH используется индикаторная (лакмусовая) бумага, а также метилоранж и фенолфталеин. Но, помимо этих классических способов, можно еще использовать растения, обладающие кислотно-основными свойствами — они тоже меняют свою окраску в зависимости от изменения кислотности среды», — сказали в вузе.