Внук Пугачевой Никита Пресняков разводится с женой: фото пары

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова подтвердила слухи о разводе, сообщив об этом в соцсетях. О том, что пара возможно, рассталась в светской прессе говорят уже несколько месяцев — пара отправилась на отдых порознь, а позже Алена и вовсе удалила из соцсетей все совместные фото с мужем. «Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья», — написала Алена. Никита Пресняков и Алена Краснова встречались в 2014 года, а официально поженились в 2017 году. Последние несколько лет пара жила в США.