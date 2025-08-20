Половина петербургских отелей рискует закрыться с 1 сентября из-за новых правил

На 19 августа 2025 года только 607 отелей Санкт-Петербурга прошли процедуру обязательной самооценки для включения в федеральный реестр. Это составляет 50% от общего количества зарегистрированных в городе средств размещения. По всей России требования выполнили 13,5 тысяч отелей из 26,8 тысяч.