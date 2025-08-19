Чемпион мира по плаванию Колесников рассказал о зарплате в сборной России

Пловцы сборной России получают ежемесячную зарплату в размере свыше ста тысяч рублей. Об этом рассказал пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников в эфире YouTube-канала BB Tennis.
По словам спортсмена, так или иначе его коллеги в основном живут на премии, которые выдаются после разнообразных турниров и соревнований.
— Они больше дают, чем зарплата, — уточнил Колесников.
Пловец Андрей Минаков рассказал, что спортсмены из России спокойно воспринимают свои успехи на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре, так как на следующий день они вновь ощутят себя «тюбиками».
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что каждый месяц может потратить больше миллиона рублей. Живущий в Москве с семьей футболист клуба «Спартак» Никита Чернов также раскрыл информацию о том, сколько он тратит в месяц.
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что российскому футболисту клуба «Ростов» Николаю Комличенко должно быть стыдно за свои жалобы на слишком высокие цены в магазинах.