Чемпион мира по плаванию Колесников рассказал о зарплате в сборной России

Пловцы сборной России получают ежемесячную зарплату в размере свыше ста тысяч рублей. Об этом рассказал пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников в эфире YouTube-канала BB Tennis.

По словам спортсмена, так или иначе его коллеги в основном живут на премии, которые выдаются после разнообразных турниров и соревнований.

— Они больше дают, чем зарплата, — уточнил Колесников.

Пловец Андрей Минаков рассказал, что спортсмены из России спокойно воспринимают свои успехи на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре, так как на следующий день они вновь ощутят себя «тюбиками».

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что каждый месяц может потратить больше миллиона рублей. Живущий в Москве с семьей футболист клуба «Спартак» Никита Чернов также раскрыл информацию о том, сколько он тратит в месяц.

