Россиян предупредили об опасности одного народного метода борьбы с опьянением

Российский врач-гастроэнтеролог предупредила о вреде сливочного масла в сочетании с алкоголем. В этом случае масло не помогает уменьшить опьянение, а может нанести серьезный вред здоровью, заявила доктор в беседе с NEWS.ru.
По словам специалиста, перед употреблением алкоголя бесполезно есть сливочное масло, поскольку опьянение зависит от многих факторов, таких как объем выпитых крепких напитков, количество еды и особенности организма.
Для здоровья этот популярный народный метод борьбы с опьянением оказался очень вреден, так как может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту, добавила эксперт.
В сочетании с алкоголем жирная пища может спровоцировать желчную колику, острый панкреатит или обострение хронического панкреатита, уточнила врач.
Ранее россиянки стали массово пачками есть сливочное масло, придерживаясь «диеты хищников». Эксперты заявили, что такая диета заставляет женщин толстеть и болеть.
