Индия и Китай договорились возобновить прямое авиасообщение

По итогам визита главы МИД КНР Ван И в Индию страны договорились как можно скорее возобновить прямое авиасообщение. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Индии.
Прямые авиарейсы между странами были приостановлены в период пандемии, а их восстановление замедлялось из-за напряжённости в двусторонних отношениях, усилившейся после инцидентов на границе в регионе Ладакх в мае 2020 года.
«Страны договорились о скорейшем возобновлении прямого авиационного сообщения между материковым Китаем и Индией и доработке обновленного соглашения о воздушном сообщении», — говорится в заявлении индийского МИД.
Кроме того, страны договорились об упрощении выдачи виз туристам, бизнесменам, журналистам и другим посетителям.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.