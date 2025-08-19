Ричмонд
Индия и Китай договорились возобновить прямое авиасообщение

Также Пекин и Нью-Дели договорились упростить визовый режим для бизнесменов, журналистов и туристов.

Источник: Аргументы и факты

По итогам визита главы МИД КНР Ван И в Индию страны договорились как можно скорее возобновить прямое авиасообщение. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Индии.

Прямые авиарейсы между странами были приостановлены в период пандемии, а их восстановление замедлялось из-за напряжённости в двусторонних отношениях, усилившейся после инцидентов на границе в регионе Ладакх в мае 2020 года.

«Страны договорились о скорейшем возобновлении прямого авиационного сообщения между материковым Китаем и Индией и доработке обновленного соглашения о воздушном сообщении», — говорится в заявлении индийского МИД.

Кроме того, страны договорились об упрощении выдачи виз туристам, бизнесменам, журналистам и другим посетителям.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.