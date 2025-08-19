Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: встреча лидеров России, США и Украины состоится при необходимости

В Белом доме заявили, что встреча Путина, Трампа и Зеленского может состояться при необходимости после переговоров лидеров России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться при необходимости. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

При этом она отметила, что трехсторонние переговоры могут состояться после встречи лидеров России и Украины, если это потребуется.

«При необходимости (за встречей Путина и Зеленского — прим. ред.) последует трехсторонняя встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом», — сообщила Левитт.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Белого дома, что координацией работы с Москвой и Киевом для назначения встречи Путина и Зеленского займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше