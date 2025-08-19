Белый дом: встреча лидеров России, США и Украины состоится при необходимости

Трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться при необходимости. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
При этом она отметила, что трехсторонние переговоры могут состояться после встречи лидеров России и Украины, если это потребуется.
«При необходимости (за встречей Путина и Зеленского — прим. ред.) последует трехсторонняя встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом», — сообщила Левитт.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Белого дома, что координацией работы с Москвой и Киевом для назначения встречи Путина и Зеленского займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.