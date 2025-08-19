Руководителю Росавиации прочат пост главы совета директоров «Домодедово»

Аэропорт Домодедово передан в государственную собственность в июне 2025 года, после чего в СМИ появились сообщения о массовых увольнениях и снижении зарплат среди сотрудников, что руководство авиагавани опровергло. Также ранее сообщалось о заинтересованности совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева в инвестировании в Домодедово на фоне финансовых трудностей предприятия.