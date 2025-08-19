Руководителю Росавиации прочат пост главы совета директоров «Домодедово»

Дмитрий Ядров — вероятный претендент на пост главы совета директоров «Домодедово».
Глава Росавиации Дмитрий Ядров может возглавить совет директоров аэропорта «Домодедово». Его кандидатура является основной на первом заседании нового руководства 20 августа, которое пройдет после передачи аэропорта в госсобственность. Об этом сообщают СМИ.
«Первый совет директоров аэропорта “Домодедово” под контролем государства соберется уже во вторник, 20 августа. Главной задачей заседания станет формирование нового руководящего состава, а также избрание его председателя. Наиболее вероятной кандидатурой на пост председателя совета директоров является нынешний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Полный список кандидатов в новый совет пока неизвестен», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные о повестке заседания.
Аэропорт Домодедово передан в государственную собственность в июне 2025 года, после чего в СМИ появились сообщения о массовых увольнениях и снижении зарплат среди сотрудников, что руководство авиагавани опровергло. Также ранее сообщалось о заинтересованности совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева в инвестировании в Домодедово на фоне финансовых трудностей предприятия.