Специфику и составляющие нового регулятора туристической сферы прокомментировали в Минспорта

Второй составляющей этой системы замминистра назвал региональную. «Сегодня регионы решают многое, поэтому на местах важно выстроить четкую и понятную систему управления туризмом. Когда мы сравниваем существующую систему с новой, то можем сказать, что вопросами регулирования туризма на местах сегодня занимаются отделы, секторы, управления спорта и туризма. В каждом районе у нас есть отделы с небольшим составом работников, а в 45 районах за эти вопросы отвечает всего лишь один специалист. Конечно, этого маловато для решения таких важных глобальных задач. Что касается структурных подразделений Министерства экономики, то это комитеты, отделы и управления экономики, они присутствуют сегодня в каждом районе в гораздо большем составе и (имеют. — Прим. БЕЛТА) гораздо больше рычагов взаимодействия с бизнесом, поэтому однозначно это будет плюс и движение вперед», — заключил он. -0-