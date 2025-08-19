Специфику и составляющие нового регулятора туристической сферы прокомментировали в Минспорта

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тему нового регулятора туристической сферы прокомментировал заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик в эфире телеканала «Беларусь1», сообщает БЕЛТА.
Кто в Беларуси будет отвечать за сферу туризма? Вопрос вынесен на совещание у Лукашенко.
Предложение о передаче функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта и туризма Национальному агентству по туризму было обсуждено на совещании Президента Беларуси с руководством Совета Министров. Глава государства поддержал инициативу.
Как подчеркнул замминистра, сфера развивается, экспорт туристических услуг за первое полугодие составил 139% к уровню аналогичного периода прошлого года. «У нас появляются новые ориентиры. Так, сейчас активно стал развиваться вектор сотрудничества со странами дальней дуги. Туристическая сфера достаточно динамичная, реагирует на различные изменения — внутренние и внешние, поэтому и решения были приняты, в первую очередь, чтобы мы смогли активно развивать именно экономический вектор», — акцентировал он.
Снопков: целью реформирования сферы туризма является повышение ее доходности.
Помимо социальной направленности туризма более активно должны включаться экономические механизмы, необходимо выйти на более совершенный уровень в этом, обозначил Олег Андрейчик. К примеру, в Российской Федерации туризм относится к сфере деятельности Министерства экономического развития.
«Мы возьмем лучшее. У нас в системе Министерства спорта и туризма существовал Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму. Сейчас эти структуры будут объединены. И под брендом Национального агентства по туризму у нас будет существовать туристическая сфера. Напрямую оно будет в подчинении правительства нашей страны. Это позволит оперативно решать многие задачи. Более того, координирующая роль на республиканском уровне будет за Министерством экономики. Это тоже очень важно с точки зрения привлечения инвесторов, разработки различных мер по преференциям для туризма», — сказал Олег Андрейчик.
Второй составляющей этой системы замминистра назвал региональную. «Сегодня регионы решают многое, поэтому на местах важно выстроить четкую и понятную систему управления туризмом. Когда мы сравниваем существующую систему с новой, то можем сказать, что вопросами регулирования туризма на местах сегодня занимаются отделы, секторы, управления спорта и туризма. В каждом районе у нас есть отделы с небольшим составом работников, а в 45 районах за эти вопросы отвечает всего лишь один специалист. Конечно, этого маловато для решения таких важных глобальных задач. Что касается структурных подразделений Министерства экономики, то это комитеты, отделы и управления экономики, они присутствуют сегодня в каждом районе в гораздо большем составе и (имеют. — Прим. БЕЛТА) гораздо больше рычагов взаимодействия с бизнесом, поэтому однозначно это будет плюс и движение вперед», — заключил он. -0-