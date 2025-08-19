«Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер легендарного Сергея Федорова

Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз», выступающий в Национальной хоккейной лиге, выведет из обращения 91-й номер легендарного российского хоккеиста Сергея Федорова, передает пресс-служба команды.
Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год, за это время став трижды обладателем Кубка Стэнли и культовой фигурой в истории клуба. Также он становился обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдси Эворд» в составе «Детройт Ред Уингз».
Президент хоккейного клуба Крис Илич отметил, что исключительное мастерство и влияние российского хоккеиста «делают его идеальным воплощением качеств, заслуживающих самой престижной награды франшизы».
В пресс-службе «Детройта» сообщили, что торжественная церемония запланирована на 13 января 2026 года, когда состоится матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной».
