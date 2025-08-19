«Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер легендарного Сергея Федорова

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год, за это время став трижды обладателем Кубка Стэнли и культовой фигурой в истории клуба. Также он становился обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдси Эворд» в составе «Детройт Ред Уингз».