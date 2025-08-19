Ричмонд
Более 70 человек погибли при ДТП в Афганистане

В крупном ДТП в Афганистане погибли по меньшей мере 70 человек, среди которых 17 — дети.

Источник: Комсомольская правда

В афганской провинции Герат в результате ДТП с участием автобуса, мотоцикла и грузовика погибли по меньшей мере 71 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной администрации Ахмадулла Муттаки.

По информации источника, среди пострадавших насчитывается 17 детей.

На своей странице в X Муттаки также проинформировал, что на месте аварии проводятся аварийно-спасательные работы.

Ранее KP.RU уже писал о крупном ДТП. Тогда авария с участием восьми транспортных средств, среди которых грузовик, автобус и шесть легковушек, произошла на Калужском шоссе в Краснопахорском районе.

Кроме этого, на днях в окрестностях села Красная Воля Адлерского района на горной дороге перевернулся автомобиль УАЗ «Патриот», перевозивший туристов. Инцидент случился на подъеме от реки Кудепста.