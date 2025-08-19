Ричмонд
В США озвучили возможные сроки встречи Путина и Зеленского: вот когда она может произойти

Госдеп считает, что встреча Путина и Зеленского может быть в ближайшие 2 недели.

Источник: Комсомольская правда

Шеф протокола США посол Моника Кроули заявила, что Вашингтон допускает возможность встречи президента РФ Владимира Путина и киевского главаря Владимира Зеленского в ближайшие две недели.

«Так что эта двусторонняя встреча между президентами Путиным и Зеленским может состояться в течение следующих двух недель», — сообщила Кроули в эфире телеканала Fox News.

Однако о возможном месте проведения встречи Кроули говорить не стала.

Накануне депутат Госдумы Алексей Чепа предложил провести переговоры президента РФ и главы киевского режима в Москве.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил, что приступил к организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам главы Белого дома, за двусторонней встречей последуют трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.

