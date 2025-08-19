Мединский объяснил расположение слова «Украина» на карте в Белом доме

Помощник российского президента Владимир Мединский прокомментировал снимок президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.
Он обратил внимание на попавшую на фото карту и отметил, что слово «Украина» на ней занимает только западную часть.
— Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты, — написал помощник президента в Telegram-канале.
Также он указал на попавшие в кадр портреты американских экс-президентов.
— Интересное фото. Приглядимся к портретам президентов США. А. Линкольн, У. Грант (период Гражданской войны в США), Дж. Вашингтон (война за независимость), — добавил Мединский.
По его словам, всех троих исторически объединяет роль РФ в судьбе Штатов.
18 августа перед началом закрытой части переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома развернули огромную карту Украины. Ее установили прямо напротив президентского стола.
Встреча лидеров двух стран началась вечером того же дня по московскому времени. Глава Белого дома начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с президентом Украины.