Возобновлен транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию после атаки ВСУ

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал министр в аккаунте соцсети Facebook*.