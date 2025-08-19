Транзит нефти по трубопроводу «Дружба», прерванный в результате атаки Украины в ночь на понедельник, возобновлен. Будапешт выразил благодарность РФ за оперативное проведение ремонтных работ. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал министр в аккаунте соцсети Facebook*.
Сийярто добавил, что Венгрия рассчитывает на то, что Украина не предпримет новых действий против нефтепровода, который имеет критическое значение для энергетической безопасности страны.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали нефтепровод, по которому нефть поступает в Венгрию.
* — принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.