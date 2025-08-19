РБК: в МОК Исинбаеву не просили покинуть Россию

Исинбаева была членом МОК с 2016 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева уехала из России по требованию организации. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.
«Эта новость не соответствует действительности и является полной выдумкой», — ответили «РБК Спорт» представители организации. Ранее, 18 августа, бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявила, что МОК якобы поставил Исинбаевой жесткий ультиматум.
«Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды», — рассказала Ганеева в эфире «Радио 1».
Вокруг Елены Исинбаевой уже возникал общественный резонанс: в 2025 году стало известно о блокировке ее счетов и долгах перед Федеральной налоговой службой России, которые достигали 1,5 миллиона рублей, а также задолженностях по ЖКХ. В 2024 году спортсменку также штрафовали за неуплату налогов. На фоне этих событий СМИ и соцсети активно обсуждали причины возможного отъезда Исинбаевой из России.