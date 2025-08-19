РБК: в МОК Исинбаеву не просили покинуть Россию

Вокруг Елены Исинбаевой уже возникал общественный резонанс: в 2025 году стало известно о блокировке ее счетов и долгах перед Федеральной налоговой службой России, которые достигали 1,5 миллиона рублей, а также задолженностях по ЖКХ. В 2024 году спортсменку также штрафовали за неуплату налогов. На фоне этих событий СМИ и соцсети активно обсуждали причины возможного отъезда Исинбаевой из России.