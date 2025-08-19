Ричмонд
Магнитная буря на Земле достигла слабого уровня G1

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку, после которой началось возмущение магнитного поля.

МОСКВА, 19 августа /ТАСС/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G1, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

«Уровень магнитной бури на Земле поднялся до пока слабого — G1», — сказал представитель института.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка, после чего Земля вошла в поток солнечного ветра, что и стало причиной наблюдаемого возмущения.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».