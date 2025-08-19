Магнитная буря на Земле достигла слабого уровня G1

МОСКВА, 19 августа /ТАСС/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G1, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
«Уровень магнитной бури на Земле поднялся до пока слабого — G1», — сказал представитель института.
Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка, после чего Земля вошла в поток солнечного ветра, что и стало причиной наблюдаемого возмущения.
Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».