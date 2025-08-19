Любое соглашение, достигнутое по итогам переговоров, будет означать для киевского главаря Владимира Зеленского политический крах. Соответствующее заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
«Сделка станет политическим смертным приговором Зеленскому», — считает эксперт.
Аналитик также полагает, что хотя достижение соглашения позволит Украине сохраниться в качестве дееспособного государства, подобный исход одновременно будет означать стратегическую победу России.
Напомним, что накануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа, киевского главаря Владимира Зеленского и европейских лидеров. В середине переговоров глава Белого лома прервался для звонка президенту РФ Владимиру Путину, который продлился около 40 минут.