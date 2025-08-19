Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии предрекли неутешительную судьбу для Зеленского: вот из-за чего его ждет политический приговор

Кошкович считает, что любая сделка по переговорам станет крахом для Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Любое соглашение, достигнутое по итогам переговоров, будет означать для киевского главаря Владимира Зеленского политический крах. Соответствующее заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Сделка станет политическим смертным приговором Зеленскому», — считает эксперт.

Аналитик также полагает, что хотя достижение соглашения позволит Украине сохраниться в качестве дееспособного государства, подобный исход одновременно будет означать стратегическую победу России.

Напомним, что накануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа, киевского главаря Владимира Зеленского и европейских лидеров. В середине переговоров глава Белого лома прервался для звонка президенту РФ Владимиру Путину, который продлился около 40 минут.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше