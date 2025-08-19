Робособак назвали эффективным средством в борьбе с комарами-убийцами, переносящими чикунгунью

Ранее, в начале июля, вспышка вируса была отмечена в южной провинции Гуандун, чему способствовала жаркая и влажная погода, идеальная для размножения комаров-переносчиков. Общее количество заболевших на юге КНР превысило восемь тысяч человек, хотя большинство перенесло болезнь в лёгкой форме. На сегодня не существует ни специфических лекарств, ни вакцины против чикунгуньи. Инкубационный период обычно длится от трёх до 12 дней, а к симптомам относятся высокая температура, озноб, боли в спине и суставах, а также сыпь.