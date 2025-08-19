Робособак назвали эффективным средством в борьбе с комарами-убийцами, переносящими чикунгунью

Поводом для комментария, данного ТАСС, послужило заявление главы ведомства по защите окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуаня, который анонсировал планы по применению робособак для борьбы с лихорадкой чикунгунья. Сообщалось, что с сентября эти устройства начнут распылять инсектициды в труднодоступных для человека местах. Как пояснил чиновник, такая мера призвана снизить нагрузку на сотрудников, вынужденных работать в условиях жаркой погоды. В случае успешных испытаний количество задействованных роботов планируется увеличивать.
Учёный высказал мнение, что данная инициатива является перспективной и может принести значительный эффект. По его словам, шагающие роботы оптимально подходят для перемещения по сложному рельефу, они не подвержены заражению от укусов комаров и не испытывают усталости от жары. Китай имеет все шансы стать первой страной, которая начнёт массово использовать такие системы против комаров — переносчиков чикунгуньи и других вирусов. Производственные мощности позволяют быстро нарастить выпуск без серьёзной перестройки отрасли, поскольку она уже динамично развивается.
Эксперт добавил, что мировой рынок робототехники в большей степени ориентирован на создание крупногабаритных моделей, однако с задачей распыления репеллентов успешно справляются и компактные роботы массой до 12 килограммов. Ключевое значение имеет их способность преодолевать препятствия. Риски потери устройства, заблудившегося в удалённой местности, безусловно, присутствуют, однако предотвращение распространения опасной инфекции может быть важнее этой проблемы.
Что касается России, то здесь шагающие роботы создаются, в том числе, в стенах НИИ механики МГУ. Так, в начале июля представители университета презентовали вторую версию «Малой образовательной роботизированной собаки» («МОРС») на Неделе науки БРИКС+ в Бразилии. Эта платформа применяется для обучения учащихся и отработки алгоритмов управления.
Разработчик считает, что для масштабирования производства прикладных робособак, нацеленных на решение конкретных бытовых задач, необходимы инвестиции и стабильный спрос, который позволит оптимизировать стоимость систем. Не исключено, что в будущем такие роботы займут определённые ниши и станут доступны как компаниям, так и частным пользователям. Распыление инсектицидов — лишь один из возможных вариантов. Перспективным выглядит их использование в качестве курьеров или поводырей для людей с нарушениями зрения.
Напомним, что в прошлую пятницу в Гонконге был выявлен новый случай лихорадки чикунгунья, в результате чего общее число инфицированных в городе достигло девяти человек. Первый случай был зарегистрирован 2 августа и стал первым официально подтверждённым за шесть лет. Все пациенты заразились за пределами города — в материковом Китае и Бангладеш.
Ранее, в начале июля, вспышка вируса была отмечена в южной провинции Гуандун, чему способствовала жаркая и влажная погода, идеальная для размножения комаров-переносчиков. Общее количество заболевших на юге КНР превысило восемь тысяч человек, хотя большинство перенесло болезнь в лёгкой форме. На сегодня не существует ни специфических лекарств, ни вакцины против чикунгуньи. Инкубационный период обычно длится от трёх до 12 дней, а к симптомам относятся высокая температура, озноб, боли в спине и суставах, а также сыпь.
В Минздраве РФ ранее сообщали журналистам, что на текущий момент в России не зарегистрировано завозных случаев лихорадки чикунгунья, однако риски её проникновения сохраняются.
Вирус Чикунгунья (CHIKV, от глагола африканского языка кимаконде «стать искривлённым») — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак. Риск заразиться есть на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, в настоящее время комары-переносчики распространились также в Европе и Северной Америке. Первая европейская вспышка заболевания чикунгуньей была в Италии. С августа 2015 года заболевание активно распространяется в Мексике, Гватемале.