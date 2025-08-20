«В 2026 уже будем работать». Белорусский онколог сказал о бесплатных ФИТ-тестах для людей 50−65 лет по выявлению колоректального рака

Белорусские пациенты неохотно идут на колоноскопию, но есть тест, положительно пройдя который, на колоноскопию надо идти в обязательном порядке, а вот при отрицательном результате теста можно и повременить с этой нужной, но не очень приятной процедурой. Об этом на телеканале «Беларусь 1» рассказал главный врач Минского городского клинического онкологического центра, кандидат медицинских наук Виктор Кондратович.
По его словам, в Минске выделены колоссальные средства на приобретение ФИТ-тестов (фекальных иммунохимических тестов).
«Это специальный тест, который позволяет определить наличие крови в кале и наличие изменений, которые характерны для опухолей толстой кишки», — отметил Виктор Кондратович.
По словам онколога, эти ФИТ-тесты раздаются определенному контингенту, людям 50−65 лет. Пациент дома сам делает процедуру по инструкции к ФИТ-тесту. И если ФИТ-тест дает положительный результат, то пациент подлежит колоноскопии, у него может быть полип, начальная или поздняя стадии злокачественной опухоли толстой кишки.
Виктор Кондратович подчеркнул, что ФИТ-тесты на бесплатной основе раздают в поликлинике.
"Был небольшой промежуток времени, когда не было ФИТ-тестов это было связано в том числе и с логистическими трудностями. Сейчас уже начали раздавать ФИТ-тесты в поликлиниках. Сначала в тех, которые занимались скринингом колоректального рака, а потом ФИТ-тестами будут охвачены все поликлиники Минска.
«Я надеюсь, что в 2026 мы работать будем уже с ФИТ-тестами. И те пациенты, котором нужна колоноскопия, после этих тестов поймут целесообразность процедуры», — отметил онколог.
В Беларуси колоректальный рак — рак прямой кишки и рак ободочной кишки — у женщин на втором месте, у мужчин — на третьем. Золотым стандартом для его определения, когда еще не поздно, является колоноскопия. Вот мнения врачей о том, почему белорусы боятся колоноскопии: с какого возраста, наркоз, цены, подготовка, почему убирают полипы.
Медики констатируют, что в Беларуси пока все еще низкий уровень профилактики рака толстой кишки, хотя колоноскопия, сделанная хотя бы один раз в 10 лет, способна выявить и предупредить 80% случаев этого заболевания.
Дело в том, что во время профилактической скрининговой колоноскопии выявляются полипы, из которых потенциально может развиться злокачественная опухоль (здесь подробнее).
Кстати, руководитель Минского онкоцентра сказал о планах построить новый корпус реабилитации: «Будет работать первый в СНГ, а может и в мире, специализированный центр для реабилитации онкобольных».
Тем временем главврач также сказал, что в Беларуси идут к введению скрининга по самому частому виду рака у мужчин уже в 2026 году. Также специалист сказал, что в Минске прибавляется 500 — 600 новых случаев рака каждый год.