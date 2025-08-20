«В 2026 уже будем работать». Белорусский онколог сказал о бесплатных ФИТ-тестах для людей 50−65 лет по выявлению колоректального рака

"Был небольшой промежуток времени, когда не было ФИТ-тестов это было связано в том числе и с логистическими трудностями. Сейчас уже начали раздавать ФИТ-тесты в поликлиниках. Сначала в тех, которые занимались скринингом колоректального рака, а потом ФИТ-тестами будут охвачены все поликлиники Минска.