Что можно и нельзя делать в Маринин день 20 августа на Марины-Пимены

Собрали приметы и запреты на 20 августа, когда отмечают Маринин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 августа вспоминает святых Марина Кесарийского и Пимена. В народе принято праздновать Маринин день. Но существует еще одно название — Марины-Пимены. Так, с названной даты собирали рябину, клюкву, бруснику и малину.

Что нельзя делать 20 августа.

Не следует выходить на улицу без особой надобности. Считается, что можно не вернуться. Кроме того, под запретом шумные застолья с алкогольными напитками. Рекомендуется отказаться как от мясных, так и от молочных продуктов. Все дело в том, что продолжается Успенский пост (подробнее мы писали здесь).

Что можно делать 20 августа.

По традиции, в названную дату принято собирать ягоду: бруснику, малину, рябину, клюкву. А еще людей, которые болеют, угощали малиной. Предки верили, что они быстрее выздоровеют.

Согласно приметам, пауки, которые попрятались, предсказывают ухудшение погоды. Красный восход предсказывает дождь.

Тем временем Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений.

Кстати, белорусская телеведущая и жена посла Анна Квилория рассказала об уходе с ТВ и переезде в Турцию: «Супруг приходит и говорит: “Надо ехать!”.

А еще белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.