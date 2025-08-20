Что можно и нельзя делать в Маринин день 20 августа на Марины-Пимены

Православная церковь 20 августа вспоминает святых Марина Кесарийского и Пимена. В народе принято праздновать Маринин день. Но существует еще одно название — Марины-Пимены. Так, с названной даты собирали рябину, клюкву, бруснику и малину.
Что нельзя делать 20 августа.
Не следует выходить на улицу без особой надобности. Считается, что можно не вернуться. Кроме того, под запретом шумные застолья с алкогольными напитками. Рекомендуется отказаться как от мясных, так и от молочных продуктов. Все дело в том, что продолжается Успенский пост (подробнее мы писали здесь).
Что можно делать 20 августа.
По традиции, в названную дату принято собирать ягоду: бруснику, малину, рябину, клюкву. А еще людей, которые болеют, угощали малиной. Предки верили, что они быстрее выздоровеют.
Согласно приметам, пауки, которые попрятались, предсказывают ухудшение погоды. Красный восход предсказывает дождь.
Тем временем Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений.
