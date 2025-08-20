Гороскоп на 20 августа 2025 года: уникальный прогноз для всех знаков зодиака

20 августа 2025 года — день, наполненный энергией перехода, когда летняя лёгкость уступает место осенней собранности. Луна в Раке усиливает эмоциональную глубину, а влияние Юпитера добавляет оптимизма и возможностей для роста. Каждый знак зодиака получит уникальные подсказки от звёзд, чтобы сделать этот день продуктивным и гармоничным. Вот персональный прогноз для каждого знака.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Девиз дня: Смелость открывает двери.
Овны почувствуют прилив энергии для новых начинаний. Сегодня удачный день для презентации идей на работе или старта личного проекта. Однако избегайте поспешных решений в финансах — тщательно проверяйте детали. Вечер проведите с близкими, чтобы зарядиться теплом.
Совет: Напишите свою цель на листке и положите под подушку.
Счастливый цвет: Оранжевый.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Девиз дня: Стабильность — твоя сила.
Тельцы будут сосредоточены на укреплении своего положения. Это идеальное время для пересмотра планов или инвестиций. В личной жизни проявите терпение — не давите на партнёра. Уютный вечер с книгой или тёплым напитком восстановит силы.
Совет: Подержите в руках монетку, представляя финансовый успех.
Счастливый цвет: Тёмно-зелёный.
