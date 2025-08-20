Гороскоп на 20 августа 2025 года: уникальный прогноз для всех знаков зодиака

20 августа 2025 года — день, наполненный энергией перехода, когда летняя лёгкость уступает место осенней собранности. Луна в Раке усиливает эмоциональную глубину, а влияние Юпитера добавляет оптимизма и возможностей для роста. Каждый знак зодиака получит уникальные подсказки от звёзд, чтобы сделать этот день продуктивным и гармоничным. Вот персональный прогноз для каждого знака.