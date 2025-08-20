Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп на 20 августа 2025 года: уникальный прогноз для всех знаков зодиака

20 августа 2025 года — день, наполненный энергией перехода, когда летняя лёгкость уступает место осенней собранности. Луна в Раке усиливает эмоциональную глубину, а влияние Юпитера добавляет оптимизма и возможностей для роста. Каждый знак зодиака получит уникальные подсказки от звёзд, чтобы сделать этот день продуктивным и гармоничным. Вот персональный прогноз для каждого знака.

20 августа 2025 года — день, наполненный энергией перехода, когда летняя лёгкость уступает место осенней собранности. Луна в Раке усиливает эмоциональную глубину, а влияние Юпитера добавляет оптимизма и возможностей для роста. Каждый знак зодиака получит уникальные подсказки от звёзд, чтобы сделать этот день продуктивным и гармоничным. Вот персональный прогноз для каждого знака.

Овен (21 марта — 19 апреля).

Девиз дня: Смелость открывает двери.

Овны почувствуют прилив энергии для новых начинаний. Сегодня удачный день для презентации идей на работе или старта личного проекта. Однако избегайте поспешных решений в финансах — тщательно проверяйте детали. Вечер проведите с близкими, чтобы зарядиться теплом.

Совет: Напишите свою цель на листке и положите под подушку.

Счастливый цвет: Оранжевый.

Телец (20 апреля — 20 мая).

Девиз дня: Стабильность — твоя сила.

Тельцы будут сосредоточены на укреплении своего положения. Это идеальное время для пересмотра планов или инвестиций. В личной жизни проявите терпение — не давите на партнёра. Уютный вечер с книгой или тёплым напитком восстановит силы.

Совет: Подержите в руках монетку, представляя финансовый успех.

Счастливый цвет: Тёмно-зелёный.

>>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году.