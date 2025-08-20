Кто такая Марины-Пимены

Марины-Пимены — это название народного праздника, отмечаемого в православной традиции 20 августа (7 августа по старому стилю). К женскому имени Марина праздник не имеет никакого отношения. Этот день получил своё двойное название в честь двух святых, почитаемых в этот день: мученика Марина и преподобного Пимена Многоболезненного. В народном календаре славян этот день связан с определёнными традициями, приметами и обрядами, которые отражают как христианские, так и дохристианские верования.
Святой Марин.
Мученик Марин, память которого отмечается 20 августа, жил в III веке во времена римских императоров Валериана и Галлиена. Согласно преданию, он был христианином, пострадавшим за веру во время гонений. Его житие рассказывает о стойкости и мужестве перед лицом мучений, что сделало его примером для верующих. В народной традиции имя Марина ассоциируется с этим святым, хотя в некоторых источниках его путают с женскими святыми, такими как Марина Антиохийская, из-за схожести имён.
