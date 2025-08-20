Кто такая Марины-Пимены

Мученик Марин, память которого отмечается 20 августа, жил в III веке во времена римских императоров Валериана и Галлиена. Согласно преданию, он был христианином, пострадавшим за веру во время гонений. Его житие рассказывает о стойкости и мужестве перед лицом мучений, что сделало его примером для верующих. В народной традиции имя Марина ассоциируется с этим святым, хотя в некоторых источниках его путают с женскими святыми, такими как Марина Антиохийская, из-за схожести имён.