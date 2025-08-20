20 августа: какой сегодня праздник

20 августа — это среда, 232-й день года, до конца года осталось 133 дня.
20 августа 2025 года — день, когда можно смело отложить дела в сторону. Ведь сегодня Всемирный день лени — праздник, придуманный в колумбийском городе Итагуи ещё в 1984 году. Жители этого промышленного центра устали от бесконечной работы и решили: хотя бы один день в году нужно посвятить ничегонеделанию. Идея прижилась — теперь её поддерживают во многих странах.
Но расслабляться придётся под аккомпанемент комариного писка — 20 августа ещё и Всемирный день комара. Праздник учреждён не для того, чтобы чествовать кровососов, а чтобы напомнить о борьбе с малярией и другими болезнями, которые они переносят. Так что, отдыхая в гамаке, не забудьте про репеллент!
Праздники в России 20 августа.
День кукурузыДень рождения ЧебурашкиДень Марины — Пимены в народном календаре: если аисты готовятся к отлёту — осень будет ранней и холодной. А ещё сегодня пекут пироги с малиной.
Православные праздники 20 августа.
С 20 по 26 августа 2025 года длится попразднство Преображения Господня.
>>> Календарь питания в Успенский пост 2025.
Кто из знаменитостей родился 20 августа?
Василий Аксёнов (1932) — автор культового «Острова Крым».Андрей Кончаловский (1937) — режиссёр, снявший и «Сибириаду», и «Грегу».Эми Адамс (1974) — оскароносная актриса, покорившая Голливуд. Деми Ловато (1992) — певица, которая доказала, что талант сильнее любых испытаний.
У кого именины 20 августа?
Поздравьте всех Антонов, Александров, Алексеев, Дмитриев, Петров и Михаилов — у них сегодня именины!
20 августа — какой день недели?
В 2025 году 20 августа приходится на среду.
20 августа — какой знак зодиака?
20 августа — это знак зодиака Лев.
20 августа — какая Луна?
20 августа 2025 года — убывающая Луна в знаке Рака.
Погода на 20 августа в Москве.
В столице будет до 21 градуса тепла, облачно, во второй половине дня вероятны осадки.
