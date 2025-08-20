Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 августа: какой сегодня праздник

20 августа — 232-й день года, до конца года осталось 133 дня.

20 августа — это среда, 232-й день года, до конца года осталось 133 дня.

20 августа 2025 года — день, когда можно смело отложить дела в сторону. Ведь сегодня Всемирный день лени — праздник, придуманный в колумбийском городе Итагуи ещё в 1984 году. Жители этого промышленного центра устали от бесконечной работы и решили: хотя бы один день в году нужно посвятить ничегонеделанию. Идея прижилась — теперь её поддерживают во многих странах.

Но расслабляться придётся под аккомпанемент комариного писка — 20 августа ещё и Всемирный день комара. Праздник учреждён не для того, чтобы чествовать кровососов, а чтобы напомнить о борьбе с малярией и другими болезнями, которые они переносят. Так что, отдыхая в гамаке, не забудьте про репеллент!

Праздники в России 20 августа.

День кукурузыДень рождения ЧебурашкиДень Марины — Пимены в народном календаре: если аисты готовятся к отлёту — осень будет ранней и холодной. А ещё сегодня пекут пироги с малиной.

Православные праздники 20 августа.

С 20 по 26 августа 2025 года длится попразднство Преображения Господня.

>>> Календарь питания в Успенский пост 2025.

Кто из знаменитостей родился 20 августа?

Василий Аксёнов (1932) — автор культового «Острова Крым».Андрей Кончаловский (1937) — режиссёр, снявший и «Сибириаду», и «Грегу».Эми Адамс (1974) — оскароносная актриса, покорившая Голливуд. Деми Ловато (1992) — певица, которая доказала, что талант сильнее любых испытаний.

У кого именины 20 августа?

Поздравьте всех Антонов, Александров, Алексеев, Дмитриев, Петров и Михаилов — у них сегодня именины!

20 августа — какой день недели?

В 2025 году 20 августа приходится на среду.

20 августа — какой знак зодиака?

20 августа — это знак зодиака Лев.

20 августа — какая Луна?

20 августа 2025 года — убывающая Луна в знаке Рака.

Погода на 20 августа в Москве.

В столице будет до 21 градуса тепла, облачно, во второй половине дня вероятны осадки.

Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.