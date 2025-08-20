20 августа: какой сегодня праздник

20 августа 2025 года — день, когда можно смело отложить дела в сторону. Ведь сегодня Всемирный день лени — праздник, придуманный в колумбийском городе Итагуи ещё в 1984 году. Жители этого промышленного центра устали от бесконечной работы и решили: хотя бы один день в году нужно посвятить ничегонеделанию. Идея прижилась — теперь её поддерживают во многих странах.