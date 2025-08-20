Открытка на День Чебурашки

День рождения Чебурашки отмечают 20 августа. Дата появилась не случайно: именно в этот день в 1966 году вышла книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где читатели впервые познакомились с пушистым зверьком с огромными ушами.
День рождения Чебурашки в книге нигде не прописано, поэтому именно день выхода произведения и стал для милого зверька датой появления на свет. С тех пор герою устраивают театральные постановки, детские утренники, выставки и даже уличные фестивали.
Интересно, что Чебурашка стал не только книжным и мультяшным персонажем, но и настоящим культурным символом. Его образ знают в разных странах: в Японии у него даже есть собственный клуб поклонников, а игрушки с его изображением расходятся миллионными тиражами.
День рождения Чебурашки — это праздник добра и дружбы. Он напоминает, что в мире всегда есть место маленькому чуду, верным друзьям и простому человеческому теплу.
Пять правил Эдуарда Успенского: названы главные уроки его сказок.
Вместе с какими продуктами нельзя есть дыню.
С какими продуктами нельзя сочетать арбуз.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.