Что можно, а что нельзя делать на Марины-Пимены

Печь ягодные пироги: В этот день принято готовить блюда с малиной или другими ягодами, символизирующими последние дары лета. Пироги или вареники с малиной угощают семью и соседей, чтобы привлечь достаток. Считается, что делиться угощением — к умножению благ в доме. Молиться о здоровье: Пимен Многоболезненный почитается как покровитель больных. Верующие посещают храм, ставят свечи и молятся об исцелении для себя или близких. Можно принести освящённые травы или воду для домашней молитвы. Собирать последние ягоды: Если малина ещё осталась в лесу или саду, 20 августа — последний день для её сбора. Ягоды, собранные в этот день, считаются особенно целебными, их заготавливают на зиму для чая или варенья. Наблюдать за природой: В народе следили за приметами: ясный день предвещал тёплую осень, а облака или дождь — холодную. Можно провести время на природе, чтобы настроиться на гармонию с окружающим миром. Делать добрые дела: Щедрость в этот день усиливает благосостояние. Поделитесь ягодами, угощением или добрым словом с нуждающимися, чтобы привлечь удачу и гармонию в свою жизнь.