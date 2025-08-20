Приметы и обычаи на Марины-Пимены

Погода и урожай: В народе внимательно наблюдали за природой 20 августа. Ясное небо и тёплый день предвещали мягкую и долгую осень, а дождь или сильный ветер — суровую зиму. Поговорка гласила: «На Марину дождь — к холодной зиме, солнце — к тёплым дням».Поведение птиц: Если птицы в этот день собирались в стаи и летели на юг, это считалось знаком ранней осени. Спокойное пение птиц, напротив, сулило затяжное тепло. Ягодные приметы: Обилие малины в лесу на Марины-Пимены предсказывало богатый урожай злаков в следующем году. Если же ягод было мало, верили, что год будет скудным. Сны в ночь на 20 августа: Сны в эту ночь считались вещими. Увидеть во сне яблоки или ягоды — к достатку, а пустые поля — к финансовым трудностям. Вода в реках и колодцах: Если вода в источниках была чистой и спокойной, это обещало здоровье семье. Мутная вода предвещала болезни или неприятности.