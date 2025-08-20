Открытки и картинки на День Марины-Пимены

Ароматные пироги, варенье и просто свежие ягоды на столе были не просто едой, а символом накопленного за лето благополучия. Обращение к святому Пимену Многоболезненному напоминало о том, что даже в сладости жизни есть место смирению и терпению. Народная поговорка «На Марины — малина ушла» звучала не с грустью, а с достоинством, констатируя завершение важного этапа. Этот день учит не цепляться за уходящее лето, а с благодарностью принимать естественный ход вещей. Таким образом, Марины-Пимены была не просто датой, а целой философией гармонии между радостью земной и готовностью к душевной работе.