Открытки и картинки на День Марины-Пимены

День Марины-Пимены — это особый рубеж в народном календаре, знаменующий прощание с летней роскошью и поворот к осенней сдержанности. Этот праздник, отмечаемый 20 августа, словно соткан из двух нитей: церковной памяти святых Марина и Пимена и глубоких земледельческих традиций. В его основе лежит мудрое наблюдение: чтобы принять грядущее увядание природы, нужно сперва поблагодарить её за щедрые дары. Поэтому главным действом этого дня был не сбор, а именно последнее вкушение лесной малины, превращённое в настоящий ритуал.
Ароматные пироги, варенье и просто свежие ягоды на столе были не просто едой, а символом накопленного за лето благополучия. Обращение к святому Пимену Многоболезненному напоминало о том, что даже в сладости жизни есть место смирению и терпению. Народная поговорка «На Марины — малина ушла» звучала не с грустью, а с достоинством, констатируя завершение важного этапа. Этот день учит не цепляться за уходящее лето, а с благодарностью принимать естественный ход вещей. Таким образом, Марины-Пимены была не просто датой, а целой философией гармонии между радостью земной и готовностью к душевной работе.
Простой рецепт варенья из малины.
Почему хочется сладкого, солёного, горького или острого.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.