«Кроме иностранных артистов на “Новой волне” никому не платили»

Пусть хоть один артист скажет, что это неправда. Людям кажется, что артист жирует! Но он, как и любой другой гражданин, выступая на площадке, на сцене, отдавая энергию, также работает на кредиты, на благосостояние семьи. Иногда ему дают красивые машины или ювелирку по бартеру. Он не будет всем это объяснять, он выходит на сцену красивый в арендованных вещах. И все пишут, что у него в ушах были серьги за 100 млн и еще на пальце 100 карат. Но еще раз: артист всё это делает за свой счет.