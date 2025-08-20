«Кроме иностранных артистов на “Новой волне” никому не платили»

На музыкальном фестивале «Новая волна», который стартует в Казани 21 августа, российские артисты выступают бесплатно. Теперь и Валерия отказывается там петь, рассказал ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, фестиваль платит за участие только иностранным артистам, остальные же должны ехать за свой счет. Эта практика распространена именно в России, отмечает Пригожин, и вредит как начинающим артистам, так и звездам, но все попытки отстоять свои права заканчиваются неудачами. При этом запись нового альбома Валерии, например, обошлась в круглую сумму, которую в условиях национального шоу-бизнеса отбивать всё труднее. Об этом и о многом другом — в интервью Иосифа Пригожина «Известиям».
«У музыкантов нет выбора. Хочешь быть в эфире — иди бесплатно».
— Мы узнали, что многие молодые артисты выступают на фестивалях абсолютно бесплатно. А еще в 2020 году вы предлагали создать профсоюз для музыкантов, который бы регулировал единые правила игры и условия труда. Это ведь по-прежнему необходимо?
— Сегодня в отрасли нет явного лидера такого калибра, как Иосиф Давыдович Кобзон, который мог бы консолидировать и представлять интересы всех музыкантов. Не только публичных, известных, солидных, но и начинающих. Мы пытались. Хотели сделать саморегулирующую организацию. Какая-то система быть должна! Раньше была всесоюзная театральная организация, которая отражала интересы артистов, за кого-то хлопотала, просила. Такого централизованного органа сейчас нет.
— Вообще должны ли организаторы фестиваля оплачивать работу не только хедлайнеров, но и молодых музыкантов?
— Если мы говорим про мировые законы, то в других странах всё оплачивается в 90% случаев. В России же постоянно бывает дефицит бюджетов. Или те, кто организовывает фестивали, не хотят делиться деньгами. У нас практически все фестивали носят для артистов благотворительный характер.
Хлеб в магазине бесплатно не дают. И масло тоже. Всё стоит денег. Каждый год из академий, консерваторий, вузов выпускается огромное количество музыкантов. Самая большая проблема — их трудоустроить. Но сегодня, чтобы раскрутить песню, нужно иметь невероятные возможности и усилия, финансовые в том числе.
— Есть ли тут вина самих музыкантов, которые соглашаются на такие условия?
— У музыкантов нет выбора. Хочешь быть в эфире — иди бесплатно. Фестиваль, особенно двух-, трехдневный, — это дорогостоящее мероприятие. Это свет, звук, оборудование, монтаж сцены, техническое оснащение. Всё это стоит немалых денег.
— Так что, все службы и хедлайнеры получают деньги, а единственные, кто не получает, — остальные артисты?
— Поверьте мне, даже известные музыканты в 90% случаев не получают денег. Возьмем фестиваль «Новая волна». Валерия выступала там много лет. Могу с полной ответственностью сказать: ни копейки денег мы там никогда не получили. Наши коллеги тоже. В Юрмале, в Сочи мы выступали, если грубо сказать, за еду. Можно в этом убедиться, все документы есть.
Вы можете спросить у основателя «Новой волны» Игоря Крутого («Известия» направили запрос в пресс-службу фестиваля. — Ред.). Кроме иностранных артистов там никому не платили.
«Людям кажется, что артист жирует!».
— Если вы как продюсер говорите, что ваш артист не будет выступать бесплатно, то что это означает?
— Он там не принимает участия. Всё.
— И, видимо, попадает в черный список?
— Ну в черный или белый, я не знаю. Но если вы заметили, нас в этом году нет на «Новой волне». Я ни в коем случае не хочу жаловаться. Просто говорю: мы не готовы сегодня продолжать выступать бесплатно. Мы с Валерией работаем 22 года. Из них 15 лет ездили на разные фестивали. Нигде никогда мы не получали за это деньги.
А обычные люди читают таблоиды и потом говорят нам: вы столько заработали! Но даже когда мы где-то зарабатываем, потом всё равно существенную часть этого тратим, например, на съемки. Ведь телевизионные съемки тоже не оплачиваются. Собрать Валерию на съемочную площадку — это минимум 400 тыс. рублей.
— Что входит в эти 400 тыс.?
— Визажисты, парикмахеры, стилисты, звукорежиссеры, водитель. Это команда людей, которая обслуживает артиста в день съемки. Плюс костюм. Единственный в стране человек, который не берет в аренду вещи, а покупает сам и тратит на это огромные деньги, — Филипп Киркоров. Я не знаю второго такого, который вкладывается в дорогие вещи, чтобы нравиться публике. Он единственный. Филипп — король в одежде.
Мы же иногда берем в аренду. Реже покупаем. Раньше, когда были иностранные бренды, что-то можно было делать по бартеру. Но по бартеру не будут работать визажисты, парикмахеры, звукорежиссеры. У всех есть семьи. А сейчас появились новые люди — рилсмейкеры, которых ты возишь с собой. Они получают, извините, тоже прилично.
Пусть хоть один артист скажет, что это неправда. Людям кажется, что артист жирует! Но он, как и любой другой гражданин, выступая на площадке, на сцене, отдавая энергию, также работает на кредиты, на благосостояние семьи. Иногда ему дают красивые машины или ювелирку по бартеру. Он не будет всем это объяснять, он выходит на сцену красивый в арендованных вещах. И все пишут, что у него в ушах были серьги за 100 млн и еще на пальце 100 карат. Но еще раз: артист всё это делает за свой счет.
Мы только что записали новый альбом «Исцелю». Это колоссальные расходы на запись, клипы, продвижение. Альбом обошелся почти в $400 тыс. А как их отбивать? Только через концерты и корпоративы. Зрители должны, условно говоря, компенсировать расходы, покупая билеты.
«Проще всего живется рокерам и юмористам».
— У вас есть какое-то решение проблемы бесплатного труда? Может, вернуться к идее профсоюза?
— Решение — не участвовать. Или согласиться работать бесплатно. Я не осуждаю организаторов. У них нет возможности платить — у нас нет возможности бесплатно выступать. Всё. Точка. Это касается не только молодых музыкантов. Это касается всех.
— Как же выйти из этого порочного круга?
— Никак! Должен быть какой-то единый лидер, который будет представлять отрасль в государственных органах. Такого персонажа я сейчас не вижу. Должна быть внятная спонсорская система.
Я в течение многих лет бился головой об стенку. До меня бились Сергей Лисовский, Борис Зосимов, Игорь Крутой. Они тоже хотели создавать кооперации, коалиции. К сожалению, у нас это не работает. Сегодня каждый сидит в своем углу.
— Всё же непонятно. Ведь на фестивалях зрители тоже платят немалые деньги за билеты, почему не заплатить выступающим?
— Эти деньги идут организаторам в компенсацию расходов. Например, чтобы провести фестиваль, нужно иметь 100 млн рублей. Сколько придет человек? Допустим, 10 тыс. Средняя цена на билет — 3 тыс. Умножаете на количество зрителей. Оттуда отнимаете 5% валового сбора, 10−12% дистрибуторам билетов, налоги. Не очень приятная арифметика.
— То есть, чтобы на музыкантов остались хоть какие-то деньги, нужно поднять цены на билеты?
— Конечно! Но цены же нельзя повышать до бесконечности, хотя объективно надо это делать. Вот пример. Я сделал концерт-трибьют Валерии на «Live Арене». Он стоил 45 млн. Объясняю, из чего сложилась сумма. После теракта в «Крокусе» отменили концерты, включая мой, на рекламу которого я потратил 10 млн. Все концерты отменили. Мы выбрали новую дату, но на рекламу пришлось снова потратить деньги — уже вне запланированного бюджета.
Мне помогли спонсоры. У нас был мощный продакшен, много артистов. Я благодарен всем, кто принимал участие. Ни один артист не взял тогда с нас деньги, хотя я предлагал. Они сказали, что очень уважают Валерию, поэтому придут к ней как гости и как друзья. Но, опять же, концерт обходится в 45 млн, а собираешь ты 35. Где еще 10 млн взять?
Понятно, что концерты — это всегда инвестиция в имя. Особенно московские. Там стоят экраны, 400 человек могут работать над графикой к одному только шоу. Ты должен сделать его запоминающимся. И чем масштабнее шоу, тем оно убыточнее. Нет, проще всего живется рокерам и юмористам. Там поставил один микрофон на сцене — и всё. Но у нас не тот случай, и не только у нас.