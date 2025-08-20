Дали порулить: в Москве показали криминальную комедию «Геля»

В центре сюжета — дальнобойщик-простофиля Саня (Илья Малаков). Он ввязывается в авантюру с перегоном необычного автомобиля, не подозревая о том, что простое задание ради легкого заработка перевернет его жизнь. При этом у него в жизни вот-вот случится вполне серьезное событие: Саня со дня на день станет отцом, и уже не первый раз. Очень нужны деньги, и даже теща тогда перестанет пилить непутевого зятя. Парень должен угнать с парковки «гелик» и доставить заказчику в Выборг. Вот только машина давно под наблюдением. Причина тому — спрятанные наркотики, о которых простофиле Сане, конечно же, ничего не известно. Разрываясь между разборками авторитетов и желанием забрать жену из роддома, Саня лихо гоняет на «гелике», катаясь от одних неприятностей к другим.