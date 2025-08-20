Дали порулить: в Москве показали криминальную комедию «Геля»

Накануне выхода в широкий прокат в Москве 19 августа прошел специальный показ фильма «Геля», призера кинофестиваля «Окно в Европу» и потенциального зрительского хита. Авантюрную комедию про угон розового «гелика» представили исполнители главных ролей Дарья Мельникова, Анна Арефьева и Илья Малаков. Последний пришел на премьеру со своей Гелей — супругой Ангелиной Стречиной. Подробнее о том, как актеры готовились к съемкам и что бы сами сделали ради любви, — в репортаже «Известий».
«Что это такое и почему связано с фильмом, вы поймете после выхода из зала».
Первые зрители познакомились «Гелей» еще в начале августа — картина открывала один из старейших и престижнейших фестивалей в стране «Окно в Европу». Там же комедия получила приз «За энергию на экране». Рецензию на фильм можно прочитать здесь.
Предыдущий фильм Стаса Иванова «Одним днем» два года назад получил высокие оценки кинокритиков. Новая история об угнанном перламутровом «гелендвагене» более зрительская, веселая, хулиганская.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктер Илья Малаков.
В центре сюжета — дальнобойщик-простофиля Саня (Илья Малаков). Он ввязывается в авантюру с перегоном необычного автомобиля, не подозревая о том, что простое задание ради легкого заработка перевернет его жизнь. При этом у него в жизни вот-вот случится вполне серьезное событие: Саня со дня на день станет отцом, и уже не первый раз. Очень нужны деньги, и даже теща тогда перестанет пилить непутевого зятя. Парень должен угнать с парковки «гелик» и доставить заказчику в Выборг. Вот только машина давно под наблюдением. Причина тому — спрятанные наркотики, о которых простофиле Сане, конечно же, ничего не известно. Разрываясь между разборками авторитетов и желанием забрать жену из роддома, Саня лихо гоняет на «гелике», катаясь от одних неприятностей к другим.
Исполнитель главной роли Илья Малаков пришел на спецпоказ со своим «Гелей». Правильнее будет сказать, со своей — женой Ангелиной Стречиной, которую тоже ласково называет Гелей.
— Когда проект называется именем твоей жены, кто же откажется? Но это все символические шутки. На самом деле «Геля» — очень крутая комедия от начала и до конца, — признался Илья «Известиям».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктриса Ангелина Стречина.
Молодой человек решил соответствовать образу своего героя Сани и появился перед журналистами в коричневом спортивном костюме. А его супруга иначе отыграла отсылку к картине. Ангелина выбрала для показа длинную накидку перламутрового цвета, по форме напоминающую рыбью чешую.
— Я пришла в костюме «чешуи пескаря». А что это такое и почему связано с фильмом, вы поймете после выхода из зала, — заинтриговала собравшихся Ангелина.
«Звучит, как лучшее кино, чтобы посмотреть с пацанами вечерком».
Но зрителям больше всего хотелось узнать, где Илья научился так профессионально водить машину. Ответ всех удивил: до «Гели» Малаков всего несколько раз сидел за рулем.
— У меня были права. Но я очень редко ездил. А тут наш режиссер Стас Иванов сказал, что этого недостаточно. Надо водить, как дальнобойщик. Иначе никто не поверит. Пришлось нанять инструктора. У меня был прекрасный дядечка советской закалки. Он отлично все объяснял и много часов со мной ездил. По рукам даже гладил, когда я особенно нервно хватался за руль. А как тут не нервничать? Это же жутко дорогая машина! Я вообще только после проекта начал нормально водить. Сначала на каршеринге, а потом на своей машине, — рассказал «Известиям» актер.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктриса Дарья Мельникова.
Поддержать коллегу по площадке пришла и его экранная жена Дарья Мельникова. Девушка выбрала для спецзаказа костюмные брюки в вертикальную полоску и свободную голубую сорочку мужского кроя. По словам актрисы, в первую очередь «Геля» — фильм о любви, а криминальные эпизоды — это уже детали.
— В любой комедии все прозаично. Лично для меня это кино о любви. Саня же ради семьи, жены и детей на все это идет. Кстати, «гелик» долгое время был машиной моей мечты, но сейчас у меня большая семья (у Дарьи трое детей. —Ред.), поэтому мне нужен автобус. А вообще, ради женщины можно пойти на многие поступки. Но при этом у каждого свои границы дозволенного, — поделилась актриса с «Известиями».
Мельникова вспомнила, что сама в юности любила авантюры и приключения. Например, в студенчестве могла с друзьями сесть на поезд, чтобы посмотреть вечерний спектакль в Санкт-Петербургском театре, а после него — успеть на ночной поезд в Москву.
Антон Васильев играет в «Геле» карикатурно хорошего мента, выворачивая наизнанку образы из «Слова пацана» и «Невского». Приятной неожиданностью становится камео кинокритика и актерского агента Дмитрия Савельева, который блестяще играет самого себя за решеткой. По словам актрисы Анны Арефьевой, зритель вообще будет очень много смеяться. Лично она так и делала.
Фото: All Media CompanyКадр из фильма «Геля».
— Я посмотрела «Гелю» на фестивале в Выборге и невероятно смеялась. Там стоит возрастной ценз 18+, но я обязательно покажу его сыну. Это доброе и смешное кино. Еще мне бы хотелось в жизни быть похожей на свою героиню. Она целостная, пробивная и очень сильная девчонка. Может рулить многими. «Геля» — это такой пацанский фильм, при этом светлый, искренний и с хорошим юмором, — сказала Анна «Известиям».
Оказывается, зрители давно ждали похожих фильмов русского производства.
— Я обожаю Россию и картины Гая Ричи. Мне кажется, у них много общего. А тут и пацаны в спортивках, и гелик, и менты, погони, юмор, перестрелки. Звучит, как лучшее кино, чтобы посмотреть с пацанами вечерком, — признался «Известиям» зритель Анатолий, который пришел на показ как раз в спортивном костюме.
Задорные приключения на больших скоростях можно посмотреть на больших экранах с 21 августа.