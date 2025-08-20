Народный календарь. Зачем девушкам в Лаврентьев день, 23 августа, искать ромашки

В этот день девушки уходили на поиски «волшебных» цветков — ромашек, которые вместе с ягодами превращали в амулет для привлечения суженого. В старину верили, что если девушка положит ромашки, малину и бруснику в мешочек и будет везде его носить с собой, то ей повезет встретить свою вторую половинку.