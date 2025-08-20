Народный календарь. Зачем девушкам в Лаврентьев день, 23 августа, искать ромашки

В народном календаре 23 августа — Лаврентьев день. Православные в эту дату чтут Лаврентия Римского. В народе 23 августа также прозвали Лаврентий Зоречник из-за алых зорь. Кроме того, в этот день вспоминают местночтимого святого — юродивого Лаврентия Калужского, жившего в XV-XVI веках. Согласно преданию, его дар помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году.
В этот день девушки уходили на поиски «волшебных» цветков — ромашек, которые вместе с ягодами превращали в амулет для привлечения суженого. В старину верили, что если девушка положит ромашки, малину и бруснику в мешочек и будет везде его носить с собой, то ей повезет встретить свою вторую половинку.
В народе также считали Лаврентия целителем глазных болезней. Поэтому ему молились о прозрении и защите от сглаза.
Приметы погоды:
Если на воде нет волн, то осень будет теплой, а зима мягкой.
Птицы затихли — к дождю.
Если иней с утра — зима будет ранней и холодной.
Именины отмечают: Роза, Роман, Вячеслав.