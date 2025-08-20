Всемирный день лени и День рождения Чебурашки: какие праздники отмечают в России и мире 20 августа

Всемирный день лени появился в 2012 году в городе Итагуи в Колумбии. Этот праздник призван напомнить, что жизнь — это не только работа, и продуктивного труда не бывает без отдыха. 20 августа колумбийцы выносят на улицу свои кровати, развешивают гамаки, переодеваются в пижамы и целый день демонстративно ничего не делают.