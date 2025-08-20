Ричмонд
Стало известно, сколько стран готовы к отправке войск на Украину

Bloomberg: 10 стран Европы согласились отправить войска на Украину.

Источник: Комсомольская правда

На текущий момент 10 европейских государств выразили готовность направить свои войска на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала», — сообщает агентство.

При этом издание не уточнило, какие именно страны готовы к отправке войск на Украину.

Напомним, что на период своего президентского срока Дональд Трамп исключил возможность развертывания вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине.

Кроме этого, Дональд Трамп уточнил, что США намерены и в дальнейшем поддерживать Украину, однако эта поддержка будет ограничена форматами, исключающими прямое вовлечение США в конфликт.

