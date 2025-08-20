Календарь на 20 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

20 августа 1966 года в воображении писателя Эдуарда Успенского родился забавный персонаж — Чебурашка. В том же году была опубликована и первая книга о нем — «Крокодил Гена и его друзья». Три года спустя на советские экраны вышел первый мультфильм по мотивам книги. Чебурашка быстро обрел популярность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Всем было интересно, как появился этот необычный герой. Прототипом ушастого симпатяги стала одна из дочерей писателя. В детстве она носила большую шубу и часто неуклюже в ней «чебурахалась». Этот образ и натолкнул писателя на мысль о необычном создании.