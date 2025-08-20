На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин, заступившихся за инвалида

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) в Волынской области открыли стрельбу в женщин, которые заступились за молодого человека с инвалидностью во время силовой мобилизации. Об этом сообщил местный канал «Аверс».
— На Волыни ТЦК стрелял в женщин: одной прострелили лицо, — сказано в репортаже.
Инцидент произошел в селе Новые Червища. Сотрудники военкомата приехали в населенный пункт для проведения мобилизации. Они схватили парня с инвалидностью, который проезжал по селу на велосипеде.
Местные жительницы вступились за него, начался конфликт. Они забросали машины сотрудников ТЦК камнями, в ответ те открыли стрельбу. Одна из женщин была ранена в область щеки, ее доставили в больницу, передает РИА Новости.
В Харькове сотрудник военкомата пытался мобилизовать мужчину, после чего он стал отбиваться ножом. Украинец ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников ТЦК и попытался скрыться через дворы. В результате 36-летнего мужчину задержали.