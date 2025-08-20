Клуб НХЛ Детройт выведет из обращения номер российского хоккеиста Фёдорова

В официальном заявлении, распространённом пресс-службой команды, Фёдоров выразил глубокую благодарность за оказанную честь, подчеркнув, что ему выпала привилегия быть частью нескольких поколений «Красных Крыльев», оставивших след в истории клуба. Он добавил, что воспоминания об этом периоде его карьеры останутся с ним на всю жизнь.
Карьера Фёдорова в Детройте, продлившаяся с 1990 по 2003 год, стала одной из самых ярких в истории клуба. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли, а в 1994 году был удостоен «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата, став первым европейцем, получившим этот престижный трофей. Общая результативность хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ составила 1179 очков в 1248 проведённых матчах.
