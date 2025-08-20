Запреты на перепланировку в 2025 году. Что нельзя узаконить и как не потерять деньги при покупке и ремонте

— Чтобы исключить этот момент, нужно спуститься к соседям и посмотреть, что находится под кухней. Если там тоже расположена кухня, сан узел либо коридор, тогда узаконить можно. Если спальня — нельзя. Еще один пример. Перегородка между балконом и стеной. Если вы убираете оконный проем, оставляете стену и не выносите радиаторы наружу, это узаконить можно. Если вы вынесли радиаторы на ту поверхность, которая не должна была отапливаться, рано или поздно управляющая компания об этом узнает. Важный момент — определить, лоджия у вас или балкон. На балконе сделать это нельзя, с лоджией эти манипуляции проделать можно, — отметила Мария Крец.