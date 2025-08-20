В ГД предложили допустить к выделенной полосе транспорт с инвалидами

По его словам, выделенные полосы не так загружены по сравнению с обычными полосами, при этом их ширина достигает четырех метров. В то же время, как уточнил политик, мотоциклы и мопеды, занимая объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, часто вынуждены лавировать в общем плотном потоке, что повышает вероятность ДТП.