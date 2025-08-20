Ричмонд
Магнитная буря на Земле началась из-за воздействия корональной дыры

На Земле зарегистрирована магнитная буря, вызванная воздействием корональной дыры на Солнце.

На Земле зарегистрирована магнитная буря, вызванная воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом 19 августа сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. Специалисты отметили резкое увеличение скорости солнечного ветра, что свидетельствует о попадании Земли в область корональной дыры. Несмотря на это, магнитосфера пока сохраняет устойчивость и находится в пределах нормальных значений.

Ранее 15 августа в РАН сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце, которая способна усилить солнечный ветер и вызвать ухудшение геомагнитной обстановки. Ученые предупреждают о возможных последствиях для здоровья людей, работы спутников и энергосистем.