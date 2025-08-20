Магнитная буря на Земле началась из-за воздействия корональной дыры

На Земле зарегистрирована магнитная буря, вызванная воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом 19 августа сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. Специалисты отметили резкое увеличение скорости солнечного ветра, что свидетельствует о попадании Земли в область корональной дыры. Несмотря на это, магнитосфера пока сохраняет устойчивость и находится в пределах нормальных значений.