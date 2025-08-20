Посольство Белоруссии проверяет информацию о рабах на ферме в Воронежской области

Волонтеры обнаружили в Воронежской области ферму, где держали в рабстве более 100 человек. Нескольких активистам удалось освободить, среди них — трое граждан Белоруссии. Их заманили на ферму под предлогом работы, обещая платить по две тысячи рублей в день, но в итоге заперли за забором и заставили бесплатно трудиться в полях и теплицах. За попытки побега и неповиновение «работников» избивали.