Названа причина прорыва ВСУ в Курскую область

Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что хищения средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, в которых обвиняются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, способствовали оккупации части региона ВСУ.
Действия фигурантов нанесли экономический ущерб России и подорвали обороноспособность государства, что позволило противнику захватить значительные территории. Следствие продолжает выявлять других участников организованной группы.
Массированная атака ВСУ началась 6 августа 2024 года, а полное освобождение области заняло 264 дня и завершилось 26 апреля 2025 года. Ущерб от мошеннических схем превысил 1 млрд рублей, выделенных на строительство укреплений. По делу также арестованы экс-помощник главы Корпорации развития Курской области Игорь Грабин и гендиректор «Интергазойла» Дмитрий Спиридонов.
Ранее власти США назвали сроки проведения трехсторонней встречи по Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.