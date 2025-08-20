Названа причина прорыва ВСУ в Курскую область

Массированная атака ВСУ началась 6 августа 2024 года, а полное освобождение области заняло 264 дня и завершилось 26 апреля 2025 года. Ущерб от мошеннических схем превысил 1 млрд рублей, выделенных на строительство укреплений. По делу также арестованы экс-помощник главы Корпорации развития Курской области Игорь Грабин и гендиректор «Интергазойла» Дмитрий Спиридонов.