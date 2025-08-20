Слабая магнитная буря продолжается на Земле

Солнечные вспышки делятся на классы от A до X по мощности рентгеновского излучения. Их мощность увеличивается в 10 раз при переходе от одного класса к следующему. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури. -0-