Слабая магнитная буря продолжается на Земле

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М1.1, после чего Земля вошла в поток солнечного ветра, что и стало причиной наблюдаемого возмущения.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G1, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

«Уровень магнитной бури на Земле поднялся до слабого — G1», — сказал представитель института.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М1.1, после чего Земля вошла в поток солнечного ветра, что и стало причиной наблюдаемого возмущения.

Специалисты прогнозируют умеренную вспышечную активность на ближайшие два дня, не исключая возможность вспышек класса Х. Геомагнитное поле в ближайшее время может быть неустойчивым, а радиационная обстановка останется спокойной. Существует вероятность ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в течение суток.

Солнечные вспышки делятся на классы от A до X по мощности рентгеновского излучения. Их мощность увеличивается в 10 раз при переходе от одного класса к следующему. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури. -0-