18 августа Петер Сийярто озвучил два факта, отвечая на выпады украинских коллег после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» в РФ. Он напомнил, что Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а Украина наносит удары по нему, и поставки топлива регулярно прекращаются из-за украинских нападений.