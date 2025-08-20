Остановившийся из-за атаки Украины трубопровод «Дружба» возобновил транзит нефти

Транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновился после двухдневного перерыва. Об этом во вторник, 19 августа, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Он поблагодарил замминистра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт поврежденной инфраструктуры.
— После атаки со стороны Украины поставки нефти в страну по трубопроводу «Дружба» были восстановлены в последние несколько минут, — написал глава МИД Венгрии в соцсети.
18 августа Петер Сийярто озвучил два факта, отвечая на выпады украинских коллег после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» в РФ. Он напомнил, что Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а Украина наносит удары по нему, и поставки топлива регулярно прекращаются из-за украинских нападений.
В этот же день Сийярто сообщил, что из-за удара Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок. По его словам, такие действия Киева выглядят как попытка втянуть Будапешт в конфликт.