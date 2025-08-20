В Новосибирске молодой человек готов стать «парнем на час» за 250 рублей

На популярном сайте бесплатных объявлений в Новосибирске появилась необычная услуга: молодой человек предлагает стать «парнем на час» за 250 рублей.
В его арсенале — прогулки, общение, объятия, при необходимости поцелуи и сопровождение на вечеринки.
«Хожу в зал и спортивный очень, могу поболтать о чём угодно и выслушать тебя, поддержать советом, буду для тебя девушка самым лучшим парнем», — говорится в объявлении.
Объявление собрало больше 1200 просмотров и один восторженный отзыв на 5 баллов. На момент публикации связаться с «парнем на час» не удалось.