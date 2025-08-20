Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске молодой человек готов стать «парнем на час» за 250 рублей

На популярном сайте бесплатных объявлений в Новосибирске появилась необычная услуга: молодой человек предлагает стать «парнем на час» за 250 рублей.

На популярном сайте бесплатных объявлений в Новосибирске появилась необычная услуга: молодой человек предлагает стать «парнем на час» за 250 рублей.

В его арсенале — прогулки, общение, объятия, при необходимости поцелуи и сопровождение на вечеринки.

«Хожу в зал и спортивный очень, могу поболтать о чём угодно и выслушать тебя, поддержать советом, буду для тебя девушка самым лучшим парнем», — говорится в объявлении.

Объявление собрало больше 1200 просмотров и один восторженный отзыв на 5 баллов. На момент публикации связаться с «парнем на час» не удалось.