Испанские слизни: как выглядят, почему их стало так много в России и как с ними бороться

Испанские слизни — это крупные моллюски без раковины. Взрослые особи достигают длины от семи до 12 см, а в благоприятных условиях вырастают до 15 см. У них морщинистая кожа с выраженными складками, а цвет варьируется от оранжево-коричневого до серого или почти чёрного. Молодые слизни иногда имеют тёмные полосы по бокам, которые с возрастом исчезают. Нижняя часть слизня — подошва — почти всегда по цвету отличается от спинки. Она может быть светлой или, наоборот, почти чёрной.