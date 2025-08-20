Ричмонд
Guardian: На встрече Трампа с Зеленским в США был напряженный момент

Обстановка на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским накалилась, когда последний заявил о приоритетах страны в урегулировании конфликта. Об этом сообщило британское издание Guardian.

— Самым напряженным стал момент, когда глава Украины стал подробно останавливаться на приоритетах республики по прекращению конфликта. Американский лидер попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Потом он внезапно, словно придя в себя, быстро закончил речь, — сказано в статье.

Трамп не был намерен подробно обсуждать позицию Украины, отметил автор публикации.

Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе урегулирования конфликта и пойти на некоторые уступки РФ, заявил 19 августа Дональд Трамп.

Президент США многократно публично говорил, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках конфликта с Россией. Но его спецпосланник Стив Уиткофф сообщил, что глава Белого дома и его российский коллега Владимир Путин во время переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

