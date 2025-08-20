Guardian: На встрече Трампа с Зеленским в США был напряженный момент

Президент США многократно публично говорил, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках конфликта с Россией. Но его спецпосланник Стив Уиткофф сообщил, что глава Белого дома и его российский коллега Владимир Путин во время переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.