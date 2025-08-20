Захарова: теракт против Дугиной не забыт, виновных накажут

Захарова напомнила о жестоком теракте против российской журналистки.
Организаторы теракта против журналистки и политолога Дарьи Дугиной будут наказаны. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что к убийству россиянки причастны спецслужбы Украины.
«Преступление против Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание», — сообщила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
В ночь с 20 на 21 августа 2022 года неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья. В результате взрыва она погибла. Взрыв произошел на юго-западе Подмосковья. Дарья возвращалась домой с фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Александр Дугин — кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук, лидер Международного евразийского движения. Он является сторонником интеграции России с бывшими советскими республиками. Западная пресса называет Дугина «главным идеологом Кремля». Дарья Дугина также имела философское образование и занималась журналистикой. Она и ее отец известны своей поддержкой российской спецоперации. За это они находятся в санкционных списках Запада.