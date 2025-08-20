Ричмонд
В России могут разрешить транспорту с инвалидами движение по выделенной полосе

В Госдуме хотят допустить к выделенной полосе транспорт с инвалидами.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов отозвал на доработку в правительство законопроект, расширяющий доступ к выделенным полосам для машин с инвалидами и для мотоциклистов. Копия документа есть у РИА Новости.

Как указано в сопроводительных материалах к законопроекту, выделенная полоса представляет собой часть проезжей части, предназначенную для движения городского пассажирского транспорта и автомобилей оперативных служб. Порядок ее использования регламентируется положениями ПДД.

Нилов обратил внимание на существующее противоречие в ПДД: по выделенным полосам могут двигаться такси, детские автобусы и велосипеды, но аналогичное право не предоставлено мотоциклам и мопедам, что и призван исправить законопроект.

Автор законопроекта уверен — разрешив мотоциклам и мопедам использовать выделенные полосы, можно помочь им безопасно избегать пробок, а значит — снизим количество аварий.

Накануне в ГД предложили ввести бесплатные продленку и проезд для школьников.