«Ведомости»: Бастрыкин стал кандидатом в главы Верховного суда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривается как один из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. На это указали как минимум пять источников издания «Ведомости».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривается как один из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. На это указали как минимум пять источников издания «Ведомости».

«Кандидатура Бастрыкина обсуждается “как наиболее очевидная”. Об этом рассказали пять собеседников: три из них близкие к администрации президента, один близкий к ВС и еще один — в судейском сообществе», — говорится в материале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУмерла председатель Верховного суда Ирина Подносова: биография и главные достижения.

По сведениям издания, срок полномочий нынешнего главы Следственного комитета Бастрыкина истекает 27 августа 2025 года. Пока указ о новом продлении его службы президентом РФ Владимиром Путиным не публиковался.

Как сообщало URA.RU ранее, Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о вакантной должности председателя Верховного Суда России. Предыдущий руководитель учреждения Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни. Причиной ухода стала продолжительная болезнь.

