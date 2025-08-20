В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилею брака

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — сказал Нилов РИА Новости.
Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч — к 50‑летию; 60 тысяч — к 60‑летию; 70 тысяч — к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена.
«Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу», — рассказал парламентарий.