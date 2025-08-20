Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказался отдыхать: все ради переговоров по Украине

Трамп не будет уходить в отпуск из-за переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

По заявлению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп отменил плановый отпуск в гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси в связи с необходимостью участия в переговорном процессе по Украине.

«Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», — подчеркнули в Белом доме.

Накануне Левитт сообщила, что при возникновении необходимости может быть организована встреча в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского.

Кроме этого, ранее представители Белого дома выразили осторожный оптимизм в связи с прогрессом на мирных переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше