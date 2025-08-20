Трамп отказался отдыхать: все ради переговоров по Украине

По заявлению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп отменил плановый отпуск в гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси в связи с необходимостью участия в переговорном процессе по Украине.
«Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», — подчеркнули в Белом доме.
Накануне Левитт сообщила, что при возникновении необходимости может быть организована встреча в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского.
Кроме этого, ранее представители Белого дома выразили осторожный оптимизм в связи с прогрессом на мирных переговорах по урегулированию ситуации на Украине.